«Я чувствую себя полным идиотом». Каруана — после ничьей с Непомнящим

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана ответил на вопрос о самочувствии после партии заключительного, 14-го тура на турнире претендентов с россиянином Яном Непомнящим. Противостояние между шахматистами из США и России завершилось вничью, после которой стало ясно, что они не смогут выиграть турнир.

«Я чувствую себя полным идиотом», — сказал Каруана на пресс-конференции после 14-го тура.

Непомнящий, Каруана и ещё один шахматист из США Хикару Накамура набрали по 8,5 балла и поделили второе место на соревнованиях.

Турнир претендентов — 2024 проходил в Торонто (Канада) с 3 по 22 апреля. Его победитель, Гукеш Доммараджу из Индии сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.