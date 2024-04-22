Марк Селби потерпел неожиданное поражение на старте чемпионата мира — 2024 по снукеру

Четырёхкратный обладатель титула Марк Селби завершил выступление на чемпионате мира – 2024 по снукеру в первом раунде соревнований.

В 1/16 финала Селби (пятый номер мирового рейтинга) со счётом 6:10 проиграл Джо О'Коннору (30-й номер мирового рейтинга).

За выход в четвертьфинал ЧМ-2024 О'Коннор сразится с победителем встречи Кайрен Уилсон — Доминик Дэйл.

Напомним, Селби выигрывал чемпионат мира в 2014, 2016, 2017 и 2021 годах. Также Шутник из Лестера имеет в своём активе три титула, завоёванных на «Мастерсах». Кроме того, Селби является прошлогодним финалистом ЧМ. Тогда он сенсационно уступил (со счётом 15:18) титул Люке Бреселю из Бельгии. Интересно, что Бресель тоже уже выбыл из текущего розыгрыша.