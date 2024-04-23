«Жду не дождусь!» Ронни О'Салливан показал, как готовится к старту чемпионата мира — 2024

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан опубликовал в социальных сетях фото с подготовки к чемпионату мира – 2024.

«Тренировка и медиадень завершены. Уже совсем скоро, жду не дождусь стартового выхода!» — подписал фото Ронни.

Фото: из личного архива Ронни О'Салливана

Фото: из личного архива Ронни О'Салливана

Чемпионат мира по снукеру пройдёт с 20 апреля по 6 мая в Шеффилде. Общий призовой фонд соревнований составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс. На старте турнира О'Салливан сразится с Джексоном Пейджем (43-й номер мирового рейтинга). Их встреча начнётся 24 апреля.

Действующим победителем ЧМ является бельгиец Люка Бресель. В финале 2023 года он со счётом 18:15 обыграл четырёхкратного обладателя титула Марка Селби. Интересно, что и Бресель, и Селби уже завершили своё выступление в текущем розыгрыше.