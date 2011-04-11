Журова поздравила сборную с победой на Всемирных играх слепых

Вице-спикер Госдумы Светлана Журова поздравила российских спортсменов с успешным выступлением на Всемирных играх слепых. Россияне завоевали 122 медали, 50 из которых – золотые. Наши атлеты соревновались со спортсменами из 64 стран мира и заняли первое место в общекомандном зачёте. Соревнования проходили в шести видах спорта: лёгкая атлетика, плавание, дзюдо, голбол (женская сборная), пауэрлифтинг и шахматы.
«Победа нашей сборной на Всемирных играх слепых в Анталии имеет огромное значение и для отечественного спорта в целом, и для каждого человека с ограниченными возможностями здоровья. Это убедительный пример огромного потенциала российских спортсменов, это доказательство неисчерпаемых ресурсов человеческого организма.
Российские спортсмены продемонстрировали высочайший уровень подготовки, способность мобилизоваться при любых погодных условиях и потрясающую волю к победе. Показательно, что в некоторых видах, например в плавании, нашим ребятам удалось занять весь пьедестал. Очень удачно выступили легкоатлеты и шахматисты, есть успехи в пауэрлифтинге и дзюдо – то есть, по сути, практически во всех представленных видах спорта.
Надеюсь, что сегодняшние победы станут побуждающим фактором к созданию условий для тренировок слепых и слабовидящих. Ведь высоких результатов ребята добиваются скорее вопреки существующим условиям. Я хочу выразить огромную благодарность Всероссийскому обществу слепых, которое системно работает со спортсменами, несмотря на ограниченное финансирование. От всей души поздравляю наших ребят и их тренеров и желаю новых достижений и удачи!» — заявила Журова.
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