Коротышкин: мы приехали "умирать". Вот я и "умер"

Российский пловец Евгений Коротышкин считает, что тренер при определении состава на крупные соревнования должен руководствоваться не только спортивным принципом…

«На дистанции 100 м баттерфляем я сам допустил промашку. Хотелось очень быстро начать дистанцию и потом скорость удержать. Но не получилось. Сковало сразу после поворота. А метров за 20 до финиша мышцы одеревенели совсем. В общем, рано устал. Ведь сказал же главный тренер нашей сборной в интервью, что мы приехали в Шанхай „умирать“. Вот я и „умер“.

Хотел выступить на „полтиннике“. Но мне было сказано, что раз я не отобрался на этой дистанции по спортивному принципу, то и плыть должен тот, кто отобрался. Я не имею ничего против такого подхода, но считаю, что тренер должен всё-таки смотреть, кто в какой форме приезжает на соревнования. Если человек за два месяца прибавляет шесть килограммов веса — так, что жир с боков свисает, то куда он собрался? На чемпионат мира? Понятно ведь всем: спортсмен сыграл в отбор, заработал себе зарплату на следующий год, а там — хоть трава не расти.

Как капитан высказать своё мнение я, безусловно, могу. Но практика показывает, что к этому никто никогда не прислушивается. Я, собственно, давно и не стремлюсь ничего говорить. Зачем? Чтобы лишний раз услышать: „Иди отсюда, мальчик, не мешай“, — приводит слова Коротышкина „Спорт-экспресс“.