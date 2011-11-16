Основа "Норильского Никеля" разгромила своих дублёров
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Главный тренер мини-футбольного «Норильского Никеля» Андрей Алтабаев рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу седьмого тура Суперлиги против сыктывкарской «Новой Генерации».
«Вчера команда провела товарищеский матч против своего дублирующего состава. Выиграли 11:1. Завтра предстоит ещё одна контрольная встреча — против сургутского „Факела“.
А так тренируемся, работаем в штатном режиме, лечим болячки. Правда, команда находится не в полном составе, поэтому ждём наших игроков сборной, дабы начать полноценную подготовку к матчу с „Новой Генерацией“, — сказал наставник в интервью пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.
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