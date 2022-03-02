Люди с безграничными возможностями стали героями ещё одной истории преодоления.

Российские спортсмены выступят на Паралимпиаде. Без флага и гимна, но главное — участие

Международный паралимпийский комитет допустил до Игр-2022 в Пекине спортсменов из России. Смелое решение МПК в условиях, когда наших атлетов исключают из всех соревнований.

Российские паралимпийцы выступят на главном старте четырёхлетия. И это самое главное.

Нейтральный статус без медального зачёта

Российские паралимпийцы выступят на Играх в нейтральном статусе. Ни флага, ни гимна, ни даже великой музыки Чайковского.

Награды наших спортсменов не будут учитываться в неофициальном медальном зачёте Паралимпиады.

Но разве это сейчас имеет какое-то значение для паралимпийцев, которые четыре года готовились к этому старту? Для них эти соревнования – огромная мотивация.

Самое главное – они выступят на Паралимпиаде-2022. Хотя варианты развития событий были разные. Велика была вероятность того, что вся российская команда вынуждена будет отправиться домой.

Шесть видов спорта, девять соревновательных дней

Но сборная России, хоть официально её в Пекине больше нет, осталась.

В Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу за девять соревновательных дней наша команда выступит во всех шести видах спорта. В составе делегации более 70 спортсменов, среди которых восемь паралимпийских чемпионов. Они примут участие в розыгрыше 61 комплекта наград из 78 возможных.

Кроме того, на Паралимпиаду приехали тренеры, специалисты, сопровождающие спортсменов.

На Играх-2018 в Пхёнчхане сборная России также выступала без флага и гимна. Более того, тогда на соревнования не были допущены хоккеисты, биатлонисты и лыжники. Несмотря на это, в медальном зачёте российские спортсмены стали вторыми, завоевав 24 награды, 8 из которых – золотые.

Сейчас наша команда выступит полным составом. И это ещё одна история преодоления в их жизни и карьере.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.