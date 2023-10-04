«Стыдно должно быть». Захарова — о решении МПК ограничить в правах российских спортсменов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) ограничить в правах спортсменов из России.

«К сожалению, решение высшего арбитражного органа Международного паралимпийского комитета не остановило оголтелых функционеров, которые всё равно себя считают бюрократами от спорта, от того, чтобы вновь вынести вопрос о приостановке членства Паралимпийского комитета России в данной организации и о недопуске спортсменов-паралимпийцев к участию в соревнованиях на генеральную ассамблею Международного паралимпийского комитета.

Но ведь стыдно должно быть. <...> Но ведь есть же совесть, есть же понимание, какой путь прошли люди, которые стали в силу разных причин инвалидами и при этом своим примером доказывают, что жизнь продолжается, несмотря ни на что», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, несмотря на ограничения, МПК допустил российских атлетов на Паралимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже (Франция). Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября следующего года.