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Завоёванные медали россиян не будут заноситься в общую таблицу медалей Паралимпийских игр

Завоёванные медали россиян не будут заноситься в общую таблицу медалей Паралимпийских игр
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Международный паралимпийский комитет (МПК) на официальном сайте сообщил о мерах, которые будут применяться к российским спортсменам, если они выиграют медали на Паралимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Отмечается, что завоёванные медали не будут заноситься в таблицу медалей Паралимпийских игр. А также, если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, в его честь будет исполнен паралимпийский гимн.

Напомним, Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Российские и белорусские спортсмены допущены на предстоящие соревнования в нейтральном статусе. Национальная символика и ассоциация со страной запрещены. Осенью прошлого года членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК было частично приостановлено на два года.

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