В Госдуме отреагировали на недопуск россиян на церемонии открытия и закрытия Паралимпиады

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допускать российских спортсменов на церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Свищёв отметил, что условия МПК по отношению к спортсменам из России и Беларуси являются дискриминацией по национальному признаку.

«До сих пор не принято решение о поездке наших спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры. Потому что, конечно, мы слышим разные мнения, кто-то говорит, что надо ехать, кто-то — не надо. Многие именитые спортсмены сказали, что они не поедут с такими условиями. Нашим и белорусским ребятам уже сложно, так ещё дискриминируют по национальному признаку в церемониях», — приводит слова Свищёва Vprognoze.ru.

Напомним, российские и белорусские паралимпийцы допущены на предстоящие соревнования в нейтральном статусе, поэтому они не могут участвовать в торжественных церемониях открытия и закрытия Паралимпиады в Париже. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября текущего года.