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Россияне будут выступать на Паралимпиаде в Париже под белым флагом с чёрной надписью NPA

Россияне будут выступать на Паралимпиаде в Париже под белым флагом с чёрной надписью NPA
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Стало известно, под какой символикой будут выступать российские спортсмены на Паралимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК). Россияне и белорусы допущены на предстоящие соревнования в нейтральном статусе.

Нейтральные спортсмены будут соревноваться под белым флагом с чёрной надписью NPA (нейтральные спортсмены-паралимпийцы). Использование флага будет ограничено телевизионными и спортивными презентациями, а также во время церемоний награждения медалями.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Осенью прошлого года членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК было частично приостановлено на два года.

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