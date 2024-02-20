Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада Новости

Российским пловцам предоставили 42 квоты на участие в Паралимпийских играх 2024 года

Российским пловцам предоставили 42 квоты на участие в Паралимпийских играх 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) предоставил российским паралимпийцам 42 квоты на участие в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских играх, которые пройдут предстоящим летом в Париже (Франция).

Рожков сообщил, что такое количество квот было определено с учётом выступления паралимпийцев на соревнованиях из рейтинг-листа МПК, а также подчеркнул, что для использования предоставленной квоты пловцы должны соответствовать критериям, указанным в положении о нейтральных спортсменах.

«В адрес ПКР было направлено уведомление от комитета по плаванию МПК о выделении 42 индивидуальных квот на участие в Паралимпийских играх в Париже для российских пловцов — по 21 для мужчин и женщин. Количество было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включённых в рейтинг-лист МПК. Квоты предоставляются при условии, что индивидуальные спортсмены будут соответствовать требованиям положения о нейтральных спортсменах и вспомогательном персонале», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Материалы по теме
IPC снял обвинения в допинге с российского паралимпийского спортсмена
Комментарии
Новости. Паралимпиада
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android