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Тарасова: на самом деле спортсмены часто пропускают церемонию открытия Паралимпиады

Тарасова: на самом деле спортсмены часто пропускают церемонию открытия Паралимпиады
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Заслуженный тренер России и СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что из-за тренировок спортсмены часто пропускают церемонию открытия Олимпиады или Паралимпиады.

«У нас не допускают до соревнований целые команды, но отдельные спортсмены хотят ехать, потому что они готовы. Для многих это единственный шанс выиграть Олимпиаду или Паралимпиаду. Это дело каждого, хотя надо учитывать, что страна им помогала тренироваться, спортсмены ни за что не платили. Ни за тренера, ни за спортивные сооружения. Но на самом деле спортсмены часто пропускают церемонию открытия, потому что в это время проходят тренировки», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 6 марта, Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов до церемонии открытия соревнований в Париже. По этому поводу уже высказались некоторые известные личности.

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