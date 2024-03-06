МПК опубликовал регламент допуска россиян на Паралимпиаду 2024 года в Париже

Международный паралимпийский комитет (МПК) на своём официальном сайте представил регламент допуска российских и белорусских спортсменов до Паралимпийских игр в Париже 2024 года в нейтральном статусе.

МПК допустил россиян и белорусов до участия на Паралимпиаде в Париже, но при исполнении ряда условий. Например, соревноваться смогут только индивидуальные атлеты, команды до паралимпийского турнира допущены не будут. Также россияне и белорусы не смогут выступать в форме, отображающей их государственную принадлежность.

Российские и белорусские паралимпийцы не смогут посетить церемонии открытия и закрытия Паралимпиады в Париже.

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.