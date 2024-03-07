Тарасова: пригласили в гости и унижают — как так можно с паралимпийцами?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) не допускать спортсменов из России на торжественные церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Тарасова подчеркнула, что демонстративное заявление о недопуске россиян на церемонии унижает паралимпийцев.

«России и так не было бы на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, потому что нас отстранили. Могли бы просто не озвучивать. Но они демонстративно заявили, что не разрешат спортсменам присутствовать на празднике. Пригласили в гости и унижают — как так можно с паралимпийцами?» — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Ранее МПК опубликовал регламент допуска российских паралимпийцев на соревнования.