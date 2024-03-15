МПК согласовал цвета для экипировки российских спортсменов на Паралимпиаде

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил цвета экипировки российских спортсменов для выступления на Паралимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Рожков подчеркнул, что ПКР ещё не принял окончательное решение по вопросу участия россиян в соревнованиях, однако сообщил, что МПК согласовал бирюзовый и бежевый цвета для экипировки.

«Окончательное решение об участии россиян в Паралимпийских играх в Париже ПКР ещё не принято, однако, в соответствии с регламентирующими документами, мы проводим организационные мероприятия по подготовке к участию в Играх. Международный паралимпийский комитет согласовал нам цвета экипировки общего назначения для российских спортсменов и вспомогательного персонала атлетов для участия в Паралимпийских играх в Париже. Это будут оттенки таких цветов, как бирюзовый и бежевый», — приводит слова Рожкова «РИА Новости Спорт».