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МПК согласовал цвета для экипировки российских спортсменов на Паралимпиаде

МПК согласовал цвета для экипировки российских спортсменов на Паралимпиаде
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил цвета экипировки российских спортсменов для выступления на Паралимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Рожков подчеркнул, что ПКР ещё не принял окончательное решение по вопросу участия россиян в соревнованиях, однако сообщил, что МПК согласовал бирюзовый и бежевый цвета для экипировки.

«Окончательное решение об участии россиян в Паралимпийских играх в Париже ПКР ещё не принято, однако, в соответствии с регламентирующими документами, мы проводим организационные мероприятия по подготовке к участию в Играх. Международный паралимпийский комитет согласовал нам цвета экипировки общего назначения для российских спортсменов и вспомогательного персонала атлетов для участия в Паралимпийских играх в Париже. Это будут оттенки таких цветов, как бирюзовый и бежевый», — приводит слова Рожкова «РИА Новости Спорт».

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