Форма нейтральных паралимпийцев будет одобрена МПК, на ней не будет национальных цветов

Международный паралимпийский комитет определил критерии формы нейтральных атлетов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Регламент нейтральных паралимпийских спортсменов был опубликован на официальном сайте МПК.
«На Паралимпийских играх 2024 года в Париже эти лица будут именоваться нейтральными спортсменами-паралимпийцами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной МПК, на которой не должно быть никаких национальных цветов, флага, названия страны или национальной эмблемы, символа или обозначения», — написано в заявлении.
Отмечается, что нейтральные спортсмены будут проходить независимую проверку, чтобы убедиться, что они не поддерживают специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине и не заключают контракты с военными.
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