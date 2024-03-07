«Я ожидала, что условия будут невыполнимыми». Богословская — о критериях МПК

Серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская заявила, что история с критериями МПК похожа на ситуацию в 2016 году, когда вся сборная России была отстранена от Олимпийских игр.

«Я ожидала, что условия будут невыполнимыми для нас. Эта история продолжается с 2016 года, когда был сфабрикован доклад Макларена и из-за него отстранили всю российскую сборную от Игр. И бывший президент МПК говорил, что ему так сложно далось это решение. Хотя это не так. Сейчас всё происходит в духе тех политических решений. Всё делается как под копирку. Так что я полностью согласна с позицией Паралимпийского комитета России, что это просто дискриминация и нас ставят в неравные условия с представителями других государств», — приводит слова Богословской RT.

Напомним, 6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии для участия российских и белорусских спортсменов на Паралимпиаде-2024. На это решение уже отреагировали представители власти и некоторые известные личности.