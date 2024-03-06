«Это дискриминация людей с ограниченными возможностями». Карякин — о запрете IPC

Российский шахматист и гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на запрет Международного паралимпийского комитета появляться российским спортсменам на церемонии открытия Паралимпиады-2024. Он заявил, что это дискриминация людей с ограниченными возможностями.

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«Это ужасно. Они уже достаточно мерзко обошлись с нашими паралимпийцами на зимних Играх в Пекине в 2022 году. Тогда они буквально выгнали нашу сборную, которая просто так слетала в Китай. Считаю, что определённые выводы нужно было сделать уже тогда и прекратить дальнейшее сотрудничество с Международным паралимпийским комитетом. Сейчас я жду чёткую позицию от нашего государства.

Так что на те условия, которые предлагают сейчас, соглашаться нельзя. Это попросту дискриминация людей с ограниченными возможностями. Они настолько заигрались в политику, что позабыли о людях», — приводит слова Карякина RT.

Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что Международный паралимпийский комитет не допустит российских спортсменов на церемонию открытия соревнований. Об этом уже высказались некоторые известные личности.