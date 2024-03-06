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В ПКР назвали дискриминационными критерии допуска россиян на Паралимпиаду 2024 года

В ПКР назвали дискриминационными критерии допуска россиян на Паралимпиаду 2024 года
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В Паралимпийском комитете России (ПКР) отреагировали на регламент допуска российских спортсменов на Паралимпийские игры 2024 года в Париже (Франция), опубликованный Международным паралимпийским комитетом (МПК). В ПКР подчеркнули, что лишение спортсменов возможности демонстрировать символику своей страны и получать медали на церемонии награждения под гимн России равно лишению атлетов их права на национальную идентичность.

«Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определённой страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПКР.

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