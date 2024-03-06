Паралимпиец Быченок: пофигу на всех, кто ставит условия россиянам

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр по биатлону Алексей Быченок раскритиковал тех, кто принимает решения в Международном паралимпийском комитете, и заявил, что на открытие точно решил бы не идти.

«Если бы я поехал на Паралимпиаду в Париж, всё равно не пошёл бы на её открытие. Вот закрытие, может быть, и посетил бы. В целом мне вообще пофигу на всех тех, кто принимает такие решения и ставит россиянам условия!» — сказал Быченок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 6 марта, Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать паралимпийских спортсменов России на церемонию открытия соревнований. По этому поводу уже высказались некоторые известные личности.