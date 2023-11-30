Паралимпийский комитет России подал заявку на участие в ЧМ-2024 по лёгкой атлетике

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что организация подала заявку на участие 100 спортсменов в чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в 2024 году.

«Мы подали заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике в следующем году в Японии. 100 человек. Это произошло в перерыве заседания генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне. И это был последний момент, в который мы могли это сделать», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 17 по 25 мая 2024 года в Кобе (Япония). В сентябре текущего года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета частично приостановила членство ПКР. При этом российских атлетов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.