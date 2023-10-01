Тренер паралимпийской сборной России отреагировала на допуск на Игры-2024

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить россиян до участия в Паралимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в качестве индивидуальных спортсменов.

«Если говорить конкретно о нейтральном статусе, то давайте вспомним, как мы участвовали в последних Паралимпиадах. Как раз без флага и гимна ездили. Участвовать надо, если условия будут такие же, как в предыдущие годы. Мы следим за полемикой в информационном пространстве между чиновниками и людьми от спорта. Понятно, что, если придётся самим себе покупать инвентарь, оплачивать поездку и проживание, мало найдётся паралимпийцев, способных себе позволить это. Что касается возможных деклараций с какими-либо осуждениями, говорить за всех спортсменов не могу. Но уверена, что у меня ни один человек ничего подписывать не будет», — приводит слова Громовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее, 29 сентября, Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил россиян до участия в Паралимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в качестве индивидуальных спортсменов. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.