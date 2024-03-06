На Паралимпиаде будет запрещено использование национальной символики России и Беларуси

Международный паралимпийский комитет (МПК) на своём официальном сайте опубликовал решение касательно символики спортсменов из России и Беларуси.

Отмечается, что государственные флаги России и Беларуси, а также другие национальные символы, в том числе относящиеся к военным, строго запрещены вблизи любых объектов, связанных с Паралимпийскими играми. Государственные гимны России и Беларуси также исполняться не будут.

Напомним, Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Российские и белорусские спортсмены допущены на предстоящие соревнования в нейтральном статусе. Осенью прошлого года членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК было частично приостановлено на два года.