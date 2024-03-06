Журова: Международный паралимпийский комитет хочет превратить российскую команду в ничто

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допускать российских спортсменов на церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Нам уже предлагают не нейтральный статус, а ещё ниже нейтрального. Уже дальше некуда. Они хотят превратить нашу команду в ничто. Как так получается, что в соревнованиях участвовать мы можем, а участвовать в церемонии открытия и закрытия — нет? То ли нас так боятся, что наши паралимпийцы спозиционируют.

Ещё нельзя сообщать о наших выигрышах и медалях. Получается, там будет прочерк? Они говорят, что в официальных источниках не будут освещаться победы ребят из России и Беларуси. Условно, что первого места не будет — прочерк, а потом — второе и третье места. Люди через десятилетия на сайте будут смотреть победителей той или иной дисциплины и не будут понимать, что вообще произошло.

Это абсурдная ситуация. Может, хотят довести нас до такой степени, чтобы сами отказались. Может, они делают так специально, чтобы отстранить нас на ещё дольше, когда текущая ситуация закончится. Может, хотят иметь права дисквалифицировать нас в дальнейшем. Многие обрадуются, что наших паралимпийцев не будет на Олимпиаде.

Не хочется, чтобы нас загнали так, что мы оказались дисквалифицированными. Надо продумать так, что, даже если наши спортсмены откажутся от условий, это не отразилось бы на будущих Паралимпиадах», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.