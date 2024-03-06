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Будет создан внешний орган для оценки соответствия российских спортсменов требованиям МПК

Будет создан внешний орган для оценки соответствия российских спортсменов требованиям МПК
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Международный паралимпийский комитет (МПК) на своём официальном сайте сообщил о создании в период до Паралимпийских игр независимого внешнего органа для оценки соответствия российских спортсменов и их вспомогательного персонала требованиям комитета.

«Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживали СВО (формулировка изменена в соответствии с законами РФ. — Прим. «Чемпионата»), не будут иметь права участвовать в Паралимпийских играх, как и те, кто работает по контракту с российскими/белорусскими военными или органами национальной безопасности», — написано в заявлении.

Напомним, Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Ранее российские и белорусские спортсмены были допущены на предстоящие соревнования в нейтральном статусе.

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