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Президент ПКР Рожков: ищем пути международного сотрудничества в условиях ограничений

Президент ПКР Рожков: ищем пути международного сотрудничества в условиях ограничений
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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, выступая на пленарной сессии международного форума «Россия — спортивная держава» в городе Пермь, рассказал о международном сотрудничестве с целью развития паралимпийского спорта.

«У ПКР подписаны меморандумы о сотрудничестве с национальными паралимпийскими комитетами Китая, Беларуси, Армении, Киргизии, Таджикистана. Продолжаются переговоры с национальными паралимпийскими комитетами стран СНГ, ШОС, БРИКС о поиске возможных путей сотрудничества, новых форматов спортивных соревнований в условиях ограничений и существующей напряжённости. Надо признать, что во многих случаях нам идут навстречу и не отказываются от встреч с нами», — цитирует Рожкова ТАСС.

Напомним, международный форум в Перми продлится до 22 октября.

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