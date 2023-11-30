МПК готовит юридическое обоснование перехода Паралимпийского комитета России в Азию

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил переход ПКР в Азиатский паралимпийский комитет (АПК) и готовит юридическое обоснование для осуществления этого перехода.

«Мы продолжаем консультации с МПК, с Европейскими олимпийскими комитетами, от них должно быть добро. Но пока ждём политических решений МПК — они должны хотя бы выразить, обозначить свою позицию. Устно они не против, но взяли паузу на то, чтобы юридически обосновать наш переход в Азию. Мы в принципе готовы», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Напомним, в сентябре текущего года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета частично приостановила членство ПКР.