МПК готовит юридическое обоснование перехода Паралимпийского комитета России в Азию
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил переход ПКР в Азиатский паралимпийский комитет (АПК) и готовит юридическое обоснование для осуществления этого перехода.
«Мы продолжаем консультации с МПК, с Европейскими олимпийскими комитетами, от них должно быть добро. Но пока ждём политических решений МПК — они должны хотя бы выразить, обозначить свою позицию. Устно они не против, но взяли паузу на то, чтобы юридически обосновать наш переход в Азию. Мы в принципе готовы», — приводит слова Рожкова ТАСС.
Напомним, в сентябре текущего года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета частично приостановила членство ПКР.
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