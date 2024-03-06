Россияне и белорусы смогут участвовать в Паралимпиаде в индивидуальном качестве

Международный паралимпийский комитет на официальном сайте опубликовал регламент нейтральных паралимпийских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

«При условии полного соблюдения правил национальным паралимпийским комитетам России и Беларуси будет разрешено пригласить своих лицензированных, имеющих право на участие, и квалифицированных спортсменов (и вспомогательный персонал) на Паралимпийские игры 2024 года в Париже только в индивидуальном качестве, то есть без команд», — написано в заявлении.

Отмечается, что нейтральные участники будут соревноваться индивидуально в нейтральной форме под нейтральным флагом и не будут фигурировать в таблице медалей или маршировать в церемониях открытия и закрытия. Строгие условия отбора означают, что нейтральные спортсмены будут проходить независимую проверку, чтобы убедиться, что они не поддерживают специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине и не заключают контракты с военными.