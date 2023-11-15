Международный паралимпийский комитет не стал принуждать россиян к осуждению СВО

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что в критериях допуска на Паралимпийские игры в Париже (Франция) нет пункта об обязательном осуждении СВО со стороны российских спортсменов.

«В принципе, нас допустили к соревнованиям, но есть ограничения, которые на днях были опубликованы. К счастью, там нет пока требований по осуждению СВО, все остальные требования реальны, чтобы ребята прошли отбор», — приводит слова Рожкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в сентябре текущего года. членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (IPC) было частично приостановлено на два года. Частичное отстранение подразумевает под собой запрет на проведение международных турниров на территории России. Паралимпиада в Париже пройдёт с 28 августа по 8 сентября 2024 года.