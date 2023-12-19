ПКР заключил соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом РФ

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков объявил о подписании соглашения о сотрудничестве со Следственным комитетом Российской Федерации. По утверждению Рожкова, соглашение обеспечит защиту прав и интересов паралимпийцев.

«На попечении у Следственного комитета России в различных субъектах Российской Федерации находятся дома-интернаты, образовательные учреждения, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Соглашение позволит вести активную совместную работу по вовлечению их в паралимпийское движение для социальной адаптации и реабилитации, а также выявить будущих звёзд отечественного паралимпийского спорта», — цитирует Рожкова ТАСС.

В рамках соглашения будут реализовываться проекты ПКР «Паралимпийский урок» и «Будущие чемпионы».