Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла в теракте в «Крокусе»

Екатерина Попова, член сборной России по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА), мастер спорта России, двукратная чемпионка России, погибла по время теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область). Ей было 39 лет. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России.

В составе национальной команды Попова принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медали.

Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется до сих пор. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.