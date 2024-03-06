Терентьев: изуверские способы унижения россиян останутся на совести исполкома МПК

Председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион и бывший член совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев заявил, что считает изуверскими критерии допуска россиян на Паралимпиаду 2024 года.

Сегодня, 6 марта, МПК сообщил, что российские и белорусские атлеты не будут допущены к церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. Соревноваться смогут только индивидуальные атлеты, команды до паралимпийского турнира допущены не будут. Также россияне и белорусы не смогут выступать в форме, отображающей их государственную принадлежность.

«Это, конечно, унижение. Я думаю, что это не общая позиция членов Международного паралимпийского комитета, а решение узкого круга членов исполкома МПК. Они представляют только небольшую категорию лиц, которые принимают решение. И мы видим, что решения исполкома не всегда поддерживаются на генеральной ассамблее МПК. Наверняка вердикт был не единогласным. И пусть он останется на совести тех членов исполкома, кто предлагает такие изуверские способы унижения наших спортсменов.

Это предлагают, чтобы наши атлеты чувствовали себя не на равных возможностях со всеми. На соревнованиях, которые исторически были направлены на то, чтобы создавать равные возможности для людей с инвалидностью», — приводит слова Терентьева «РИА Новости Спорт».

Отметим, Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.