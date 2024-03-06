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Российские спортсмены не смогут посетить церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2024

Российские спортсмены не смогут посетить церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2024
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Международный паралимпийский комитет (МПК) на официальном сайте объявил, что российские спортсмены не смогут принять участия в церемониях открытия и закрытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

Спортсмены из России и Беларуси будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В связи с этим атлеты не допущены на торжественные церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр.

Ранее российские паралимпийцы были допущены на Паралимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Для получения лицензии на выступление на предстоящих соревнованиях паралимпийцы должны соответствовать критериям, указанным в положении о нейтральных спортсменах.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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