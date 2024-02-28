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Президент МПК: мы работаем, чтобы обеспечить заполненные стадионы в Париже

Президент МПК: мы работаем, чтобы обеспечить заполненные стадионы в Париже
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Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс рассказал о работе оргкомитета предстоящих Паралимпийских игр в Париже.

«Мы работаем с организационным комитетом, чтобы обеспечить заполненные стадионы в Париже. У нас есть некоторые виды спорта, билеты на которые почти распроданы. Мы довольны тем, где мы находимся, но, очевидно, нам нужно прилагать больше усилий. Мы находимся на этапе, когда все оперативные планы готовы», — цитирует Парсонса Inside the Games.

По имеющейся информации, на мероприятия Паралимпийских игр продано менее 1 млн. билетов из 2,8 млн. При этом соглашения о вещании, по утверждению Парсонса, уже заключены более чем со 160 странами.

XVI летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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