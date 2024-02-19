Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада Новости

Ушёл из жизни почётный вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнёв

Ушёл из жизни почётный вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнёв
Комментарии

В возрасте 86 лет умер почётный вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Лев Николаевич Селезнёв. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер России, Лев Николаевич в 1999 году выступил в роли сооснователя Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и долгое время находился во главе организации. С 2006 года Лев Селезнёв занимал должность советника руководителя аппарата Паралимпийского комитета России.

«Его уход — невосполнимая утрата для всей спортивной общественности. Глубоко скорбим вместе с вами. Светлая память о Льве Николаевиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы ПКР.

Комментарии
Новости. Паралимпиада
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android