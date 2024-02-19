Ушёл из жизни почётный вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнёв

В возрасте 86 лет умер почётный вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Лев Николаевич Селезнёв. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер России, Лев Николаевич в 1999 году выступил в роли сооснователя Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и долгое время находился во главе организации. С 2006 года Лев Селезнёв занимал должность советника руководителя аппарата Паралимпийского комитета России.

«Его уход — невосполнимая утрата для всей спортивной общественности. Глубоко скорбим вместе с вами. Светлая память о Льве Николаевиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы ПКР.