Глава ПКР Павел Рожков: никто из спортсменов не подпишет никаких деклараций

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что требования Международного паралимпийского комитета о подписании политических деклараций для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе для российских атлетов неприемлемы.

«Знаете, мы выступали в нейтральном статусе в Корее, правда, там была другая тема — участие в государственной допинговой программе. Шесть лет прошло, до сих пор никаких подтверждений нет. Сейчас другая тема — СВО. Для нас однозначно — если будут требования подписания каких-то деклараций, условия, неприемлемые для нас, то выступать никто не будет. Никто не поедет. Я говорю про то, кто будет оформляться через Паралимпийский комитет России», — приводит слова Рожкова «РИА Новости Спорт».

28–29 сентября в Бахрейне проходила генассамблея Международного паралимпийского комитета. По её итогам членство ПКР было частично приостановлено с сохранением возможности для российских спортсменов принять участие в Играх в статусе нейтральных атлетов.