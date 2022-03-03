Журналист из Норвегии: паралимпийский комитет извинился перед россиянами, но не украинцами

Норвежский журналист Ян Петтер Сальдведт раскритиковал Международный паралимпийский комитет (МПК) за то, что организация не сразу решилась на отстранение российских паралимпийцев. Сегодня, 3 марта, было объявлено, что паралимпийцы из России и Беларуси не выступят на Паралимпиаде в Пекине (Китай). При этом изначально МПК разрешил им выступать в нейтральном статусе.
«Странам-участницам самим пришлось взять на себя ответственность и добиться отстранения. И теперь Паралимпиада станет соревнованием, которое может высоко котироваться со спортивной и моральной точки зрения.
МПК принёс извинения россиянам и белорусам, что им придётся возвращаться домой. Но там ничего не сказали об извинениях перед украинцами, от которых ждали, что они будут соревноваться с россиянами и белорусами», — цитирует журналиста NRK.
- 3 марта 2022
-
15:47
-
15:29
-
15:09
-
13:40
-
13:21
-
11:34
-
10:44
-
10:23
-
10:07
-
09:09
-
08:29
- 2 марта 2022
-
23:39
-
22:47
-
18:29
-
18:01
-
17:38
-
14:36
-
14:23
-
13:42
-
11:31
- 28 февраля 2022
-
22:56
-
18:13
-
17:58
-
17:13
- 22 февраля 2022
-
10:50
- 21 февраля 2022
-
18:02
- 17 февраля 2022
-
09:49
- 28 января 2022
-
01:58
- 28 декабря 2021
-
11:16
- 19 декабря 2021
-
09:41
- 9 декабря 2021
-
15:04
- 5 октября 2021
-
11:07
- 14 сентября 2021
-
15:46
- 13 сентября 2021
-
18:33
-
16:28