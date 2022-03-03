Журналист из Норвегии: паралимпийский комитет извинился перед россиянами, но не украинцами

Норвежский журналист Ян Петтер Сальдведт раскритиковал Международный паралимпийский комитет (МПК) за то, что организация не сразу решилась на отстранение российских паралимпийцев. Сегодня, 3 марта, было объявлено, что паралимпийцы из России и Беларуси не выступят на Паралимпиаде в Пекине (Китай). При этом изначально МПК разрешил им выступать в нейтральном статусе.



«Странам-участницам самим пришлось взять на себя ответственность и добиться отстранения. И теперь Паралимпиада станет соревнованием, которое может высоко котироваться со спортивной и моральной точки зрения.



МПК принёс извинения россиянам и белорусам, что им придётся возвращаться домой. Но там ничего не сказали об извинениях перед украинцами, от которых ждали, что они будут соревноваться с россиянами и белорусами», — цитирует журналиста NRK.

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