Паралимпийский комитет России обжаловал решение о приостановке членства в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию на решение о приостановке членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).
Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков. Членство организации в МПК было приостановлено в ноябре из-за ситуации на Украине. Также ПКР призвал временно отменить действие санкций в отношении российских паралимпийцев до рассмотрения апелляции.
«ПКР считает, что решением генеральной ассамблеи МПК нарушаются не только его права, но и права спортсменов, которые имеют особый интерес в отмене решения, поскольку оно лишает их права на участие во всех мероприятиях МПК и явно свидетельствует о неравном отношении к спортсменам по сравнению с параатлетами из других стран.
Если решение остаётся в силе до рассмотрения апелляции, спортсмены упустят возможность участвовать в соревнованиях, что приведёт к их неспособности пройти квалификацию на Паралимпийские игры 2024 года в Париже или на другие крупные соревнования, то есть они пропустят целый паралимпийский спортивный сезон», – приводит слова Рожкова ТАСС.
В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Ранее МПК уже лишал ПКР членства в организации в августе 2016 года после разразившегося в российском спорте допингового скандала. Тогда эта мера носила временный характер. В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.
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