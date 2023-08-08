Глава ПКР сообщил, что оргкомитет Паралимпиады направил запрос о составе делегации России

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что организационный комитет Паралимпиады, которая пройдёт в Париже (Франция) в 2024 году, направил запрос о предварительном составе делегации России на соревнованиях.

«В адрес Паралимпийского комитета России поступило письмо от организационного комитета Паралимпиады в Париже по вопросу предоставления информации о предварительном количественном составе команды на предстоящие Игры. Сейчас специалисты ПКР и всероссийских федераций, развивающих паралимпийские виды спорта, ведут работу по расчёту предполагаемого состава делегации, с учётом текущей обстановки, связанной с прохождением квалификации.

Из 22 видов спорта десять управляются олимпийскими международными федерациями, на данный момент полностью в допуске к квалификационным соревнованиям отказали федерации по конному спорту и бадминтону. С остальными мы с нашими олимпийскими федерациями отрабатываем условия допуска, четыре вида спорта управляются Международным паралимпийским комитетом — это плавание, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг и пулевая стрельба, по ним мы также не допущены к соревнованиям. Восемь видов спорта входят в управление паралимпийских федераций. Они оглядываются на МПК и не принимают никаких решений.

По двум наиболее медалеёмким видам спорта — плавание и лёгкая атлетика — российские паралимпийцы, лицензированные Международным паралимпийским комитетом, выступая на летних Играх паралимпийцев, получат рейтинговые квалификационные очки, на основании которых проходит отбор на Игры в Париже», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Напомним, Паралимпиада в Париже пройдёт с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Вопрос допуска россиян на турнир будет рассмотрен 27 сентября 2023 года.