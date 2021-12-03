«Их настигла биатлонная печаль?» Что происходит с лучшими лыжницами сборной России?

Женская сборная России по лыжным гонкам практически в полном составе провалила квалификацию спринта на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Юлия Ступак и Наталья Непряева после пролога не смогли внятно объяснить, что произошло, а Дмитрий Губерниев, оперативно переключившийся с биатлона на лыжные гонки, уже выдвинул свою версию.

Начало сезона и ничего страшного? На самом деле всё плохо!

Лишь две российские участницы из семи прошли квалификацию. Только Христина Мацокина и Татьяна Сорина пробились в забеги прямого выбывания. Ни Юлии Ступак, ни Натальи Непряевой в топ-30 не оказалось, как и Вероники Степановой, Лилии Васильевой и Анны Грухвиной. Это очень слабый результат. Уж квалификацию наши лидеры проходили практически в любом состоянии.

Что не так в Лиллехаммере? Специфичный круг с длинной прямой – нашим ведь гораздо проще на подъёмах биться? Подготовка лыж? Всё же самое очевидное – таково сейчас состояние наших спортсменок. Наталья Непряева никак не может выйти на свои привычные кондиции. С самого начала сезона она подверглась довольно резкой критике со стороны своего тренера Юрия Бородавко и президента ФЛГР Елены Вяльбе.

Бородавко бьётся с Непряевой на тему лишнего веса, но проблема в том, что у Натальи Непряевой слишком мощные мышцы. По результатам тестов у неё один из самых низких в команде показателей жира в организме. И в данном случае справиться с проблемой совсем не просто. Наталья после плохого результата в прологе признала, что бежала слабо и проигрывала от отсечки к отсечке, но не смогла назвать причину такого результата.

Юлия Ступак перенесла ковид, последний этап предсезонной подготовки провела отдельно от команды и пока никак не может показать того, что было в прошлом сезоне.

«Самочувствие достаточно хорошее, рабочее. Может, не справились со скоростью или не успели поймать ритм. Я пока не понимаю. Мне казалось, что иду достаточно быстро. В принципе, все тренеры кричали, что всё хорошо, свободно проходим. Но получилось вот так. Больше всего на этой трассе теряешь на равнине. Заканчивается подъём, начинается долгая равнина, и именно здесь народ проседает. Кто-то начинает включаться на всю катушку. Думаю, что тут отыгрывают», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

И добавила, что ничего страшного не произошло.

Но действительно ли ничего страшного? Женская команда пока никак не может показать даже не хороший, а приемлемый результат. Главный старт сезона далеко? Но он ведь для всех далеко. Почему же наши парни бегут со старта сезона, а у девчонок всё совсем не так? Конечно, выводы делать рано, но пока команда совсем не радует, даже наоборот.

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Дмитрий Губерниев, который оперативно переключился с биатлона на лыжи, тут же вынес свой вердикт в телеграм-канале: «Очень слабо выступают наши лыжницы в спринте…. Неужели их настигла биатлонная печаль??? Ждём мужчин и верим!!!!»

Многие скажут – да какой он эксперт, нечего его к лыжам приплетать. Но разве в данном случае он неправ?