Непряева кричала от злости, а норвежка смеялась ей в лицо. Что за дерзость от Тириль Венг?

Стартовый день многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде получился более чем эмоциональным. В коньковом спринте россиянина Терентьева пытались выдавить в барьеры, Большунова оттирали с трассы, Глеб Ретивых сам сдался. Но самую эмоциональную реакцию вызвал эпизод между Натальей Непряевой и норвежкой Тириль Венг.
После финиша четвертьфинала лыжница сборной России даже накричала на норвежку, высказав той претензии за поведение на трассе.
Что же произошло между девушками?
«Смотри, что ты делаешь!»
В какой-то момент Венг наехала Непряевой на лыжи, и Наталья резко отстала. Лишь благодаря потрясающему прохождению финишной прямой Непряева сумела финишировать второй после норвежки, за счёт чего и прошла в полуфинал. После финиша Непряева подошла к Венг и в резкой форме высказала норвежке претензии.
«Смотри на повороте, что ты делаешь!» — сказала россиянка. Наталья сопроводила свою гневную речь жестом, которым она показывала на трассу, где и произошёл контакт между спортсменками, но Тириль Уднес в ответ только хладнокровно и дерзко улыбнулась, не произнеся ни единого слова.
«Готова разорвать кого угодно»
Конфликт с представительницей сборной Норвегии стал уже не первым в карьере россиянки. В сезоне-2018/2019 у Натальи произошла ссора со знаменитой Терезе Йохауг, которая подрезала Непряеву на этапе Кубка мира в Квебеке.
«Не пробовала ли поговорить с ней после гонки? Почему, пробовала. После финиша я подошла и кинула ей под ноги свою палку, а потом на чистом русском сказала ей пару ласковых и ушла. Понятно, что во мне говорили эмоции после финиша», — сказала Непряева в интервью проекту «На лыжи».
В марте 2021 года в интервью «Чемпионату» российская лыжница как раз и рассказывала о проявлении негативных эмоций после завершения гонок.
«В этом плане я точно мудрее не стала и в такие моменты тяжело себя контролирую. Когда эмоции переполняют, когда я понимаю, что не показала результата из-за того, что какая-то стерва прыгнула мне на лыжи или сломала палку, то готова просто разорвать кого угодно», — говорила 26-летняя спортсменка.
И вот сегодня у Натальи выдался прекрасный повод именно для такой реакции. Стоит заметить, что никакого судейского разбирательства данного эпизода не последовало, и по итогам всех четвертьфинальных забегов Наталья и Тириль угодили в разные полуфиналы, что позволило им избежать дальнейшего выяснения отношений. В финал обе лыжницы пробиться не сумели – Венг заняла третье место в первом полуфинале, а Непряева и вовсе заняла последнее место в своём полуфинале.
Действующая чемпионка начала с победы
Примечательно, что полуфинал с участием Непряевой оказался более быстрым, чем первый. Для выхода в решающий забег россиянке хватило бы и четвёртого места. Сильнейшей же в женском спринте в итоге оказалась американка Джессика Диггинс. Второй в финальном забеге финишировала норвежка Матильде Мюрвольд, а третьей — словенка Анамария Лампич.
30-летняя Диггинс является действующим победителем «Тур де Ски». В 2021 году уроженка Сент-Пола впервые в своей карьере добилась подобного результата и в нынешнем сезоне ведёт защиту своего чемпионского звания. В этом сезоне многодневка завершится 4 января, гонки состоятся в Ленцерхайде, германском Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.
Про других россиянок, кроме Непряевой, и сказать особо нечего.
- 28 декабря 2021
-
19:17
-
19:15
-
19:07
-
18:59
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:28
-
18:22
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
17:52
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:38
-
17:36
-
17:33
-
17:27
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:04
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:40
-
16:34
-
16:27
-
16:22