Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Лыжник Терентьев обвинил норвежца Клебо в своём падении на «Тур де Ски», в чём неправ россиянин?

«Он меня срубил». Российский лыжник обвинил Йоханнеса Клебо в своём падении
Андрей Шитихин
Лыжник Терентьев обвинил норвежца Клебосборная Рос
Комментарии
Прав ли Александр Терентьев? Норвежец был впереди и не мог контролировать перемещений соперника на спуске.

Самым скандальным моментом классического спринта в Оберстдорфе во время «Тур де Ски» стало падение Александра Терентьева в полуфинале в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо. Россиянин после забега обвинил соперника в своём падении, заявив, что подавать протесты бесполезно, как и разговаривать с Клебо.

Но прав ли Терентьев? С ним не согласился даже его тренер.

Заруба в полуфинале

Полуфинал, в котором бежали Терентьев и Клебо, был просто невероятным по составу. Кроме этих лыжников, рубившихся за победу в первой в сезоне гонке Кубка мира в Руке, бежали ещё норвежцы Эрик Вальнес и Харальд Амундсен, двукратный и действующий чемпион «Тур де Ски» россиянин Александр Большунов, а также швейцарец Йовиан Хедигер.

На подъёме, где решалось многое, Терентьев и Клебо зарубились в «мельнице» — забегании в гору. Норвежец и россиянин создали небольшой отрыв от всех остальных перед тем, как сесть на спуск. И на этом спуске на повороте Александр упал.

Он шёл вплотную за норвежцем, стал перестраиваться, задел лыжи Клебо и полетел в сторону. Проблема в том, что и Йоханнес во время спуска перестраивался и задел носки лыж россиянина. Но это был первый манёвр, а при втором произошло падение.

Естественно, что ни о каком попадании в финал в такой ситуации и речи быть не могло.

К сожалению, Терентьев финишировал последним, а Большунов на последней прямой не справился с Вальнесом, а итоговый результат не позволил ему пройти лаки-лузером в финал.

«Пятками своих лыж дал по моим»

После окончания забега Терентьев был мрачнее тучи. Видно было, что он подошёл к спринту в Оберстдорфе в отличной форме. Александр выглядел единственным, кто мог побороться с Клебо за победу. И после своего падения обвинил во всём норвежца.

«Я пошёл на спуск, и на повороте Клебо пятками своих лыж дал по моим лыжам и срубил меня. Поговорить с ним? Да он сразу убежал. В протестах нет никакого смысла», — заявил Терентьев в эфире «Матч ТВ».

«Я для всех как маленькая мышка». Кто такой лыжник Терентьев, обыгравший самого Клебо? «Я для всех как маленькая мышка». Кто такой лыжник Терентьев, обыгравший самого Клебо?

«Я не видел момент, когда падал Терентьев. Будет интересно посмотреть в записи, что там случилось», — подчеркнул Клебо.

«Мог быть красивый финал, в котором хотелось бы посмотреть на соперничество с непосредственными конкурентами перед Олимпиадой. Но не получилось, к сожалению. Александр сам ошибся, он переступал на повороте, допустил контакт с лыжами соперника и упал. На такой скорости это случается», — объяснил Бородавко.

Самый титулованный в истории

Клебо, кстати, без особых проблем выиграл спринт в Оберстдорфе, став самым титулованным лыжником в истории Кубка мира. На его счету стало 48 побед на этапах Кубка мира, а у прежнего рекордсмена норвежца Петтера Нортуга – 47.

Для сравнения, у Александра Большунова – 27 побед.

Клебо уверенно лидирует в «Тур де Ски», опережая Большунова на 1 минуту и 19 секунд. Между ними ещё и норвежец Пол Голдберг, который уступает соотечественнику чуть больше минуты.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022