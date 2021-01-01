«Он меня срубил». Российский лыжник обвинил Йоханнеса Клебо в своём падении

Самым скандальным моментом классического спринта в Оберстдорфе во время «Тур де Ски» стало падение Александра Терентьева в полуфинале в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо. Россиянин после забега обвинил соперника в своём падении, заявив, что подавать протесты бесполезно, как и разговаривать с Клебо.
Но прав ли Терентьев? С ним не согласился даже его тренер.
Заруба в полуфинале
Полуфинал, в котором бежали Терентьев и Клебо, был просто невероятным по составу. Кроме этих лыжников, рубившихся за победу в первой в сезоне гонке Кубка мира в Руке, бежали ещё норвежцы Эрик Вальнес и Харальд Амундсен, двукратный и действующий чемпион «Тур де Ски» россиянин Александр Большунов, а также швейцарец Йовиан Хедигер.
На подъёме, где решалось многое, Терентьев и Клебо зарубились в «мельнице» — забегании в гору. Норвежец и россиянин создали небольшой отрыв от всех остальных перед тем, как сесть на спуск. И на этом спуске на повороте Александр упал.
Он шёл вплотную за норвежцем, стал перестраиваться, задел лыжи Клебо и полетел в сторону. Проблема в том, что и Йоханнес во время спуска перестраивался и задел носки лыж россиянина. Но это был первый манёвр, а при втором произошло падение.
Естественно, что ни о каком попадании в финал в такой ситуации и речи быть не могло.
К сожалению, Терентьев финишировал последним, а Большунов на последней прямой не справился с Вальнесом, а итоговый результат не позволил ему пройти лаки-лузером в финал.
«Пятками своих лыж дал по моим»
После окончания забега Терентьев был мрачнее тучи. Видно было, что он подошёл к спринту в Оберстдорфе в отличной форме. Александр выглядел единственным, кто мог побороться с Клебо за победу. И после своего падения обвинил во всём норвежца.
«Я пошёл на спуск, и на повороте Клебо пятками своих лыж дал по моим лыжам и срубил меня. Поговорить с ним? Да он сразу убежал. В протестах нет никакого смысла», — заявил Терентьев в эфире «Матч ТВ».
«Я не видел момент, когда падал Терентьев. Будет интересно посмотреть в записи, что там случилось», — подчеркнул Клебо.
«Мог быть красивый финал, в котором хотелось бы посмотреть на соперничество с непосредственными конкурентами перед Олимпиадой. Но не получилось, к сожалению. Александр сам ошибся, он переступал на повороте, допустил контакт с лыжами соперника и упал. На такой скорости это случается», — объяснил Бородавко.
Самый титулованный в истории
Клебо, кстати, без особых проблем выиграл спринт в Оберстдорфе, став самым титулованным лыжником в истории Кубка мира. На его счету стало 48 побед на этапах Кубка мира, а у прежнего рекордсмена норвежца Петтера Нортуга – 47.
Для сравнения, у Александра Большунова – 27 побед.
Клебо уверенно лидирует в «Тур де Ски», опережая Большунова на 1 минуту и 19 секунд. Между ними ещё и норвежец Пол Голдберг, который уступает соотечественнику чуть больше минуты.
- 1 января 2022
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