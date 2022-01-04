Российский лыжник первым поднялся в адскую гору Альп-де-Чермис, хотя едва не был дисквалифицирован.

Легков победил в «Тур де Ски», не выиграв ни одной гонки! Ему помогли русские болельщики

Александр Большунов дважды подряд выигрывал «Тур де Ски», устанавливал рекорды по количеству выигранных гонок в одной многодневке, но на этот раз уступил норвежцу Йоханнесу Клебо. А нашим первым в истории «Царём горы» стал Александр Легков. В 2013-м он выиграл «Тур де Ски», не одержав ни одной победы в отдельно взятых гонках.

Как такое возможно? Тогда формат многодневки это позволял. А ещё Легкову во время подъёма в гору помогли болельщики и волонтёр.

Битва равных

«Тур де Ски» впервые был проведён в сезоне-2006/2007, когда победил немец Тобиас Ангерер, а россиянин Александр Легков стал вторым в общем зачёте. С тех пор сезон за сезоном Легков принимал участие в многодневке, но подняться в топ-3 ему никак не удавалось.

В сезоне-2012/2013, когда основным стартом был чемпионат мира в Валь-ди-Фьемме, практически все звёзды мировых лыж заявились на многодневку.

«Тур» начался с конькового пролога в 4 км, который выиграл норвежец Петтер Нортуг, а Легков финишировал третьим. Но уже после второй гонки ситуация в общем зачёте поменялась. В классическом пасьюте на 15 км не было равных Легкову и Вылегжанину, и лишь на финише лидеры сборной России в разножке определили победителя. Им стал Вылегжанин.

Дальше был коньковый спринт и коньковая гонка преследования из точки в точку, что на Кубке мира встречается нечасто. 35 км из Кортина д’Ампеццо в Тоблах пролетели достаточно быстро, а выиграл гонку Нортуг, опередивший Легкова, Дарио Колонью и Вылегжанина.

Была в том «Туре» и классическая разделка на 5 км (тут не ошибки) – такие гонки бегают только в юношеском возрасте, а затем короче десятки у парней ничего нет. Ну разве что с нынешнего сезона эстафета с этапами в 7,5 км. Масс-старт классикой был уже на традиционные 15 км, причём по итогам гонки Легков получил штраф в 15 секунд за создание помех сопернику.

Судьи решили, что находившийся между нарезанных лыжней Легков мешал немцу Тобиасу Ангереру и нарушал технику хода. На полтора часа Александр всё же стал лидером общего зачёта, но потом было объявлено решение. Слава богу, не драконовское. Вся четвёрка лидеров, в которую входили также Дарио Колонья, Петтер Нортуг и Максим Вылегжанин, уместилась в 16 секунд.

Победная гора

Финальная гонка обещала настоящую битву. Формат пасьюта был предельно простым: кто первым пересекал финишную черту после подъёма на Альп-де-Чермис, тот и становился победителем «Тур де Ски».

Четвёрка претендентов на звание «Царя горы» собралась вместе менее чем через два километра. А когда начался непосредственно подъём в гору, когда лыжникам предстояло набрать более 400 м высоты за короткий отрезок, Легков начал постепенно отрываться. Сначала просвет составлял буквально 10 метров, затем уже начал расти в десятках секунд.

Александр шарашил и шарашил в гору и в какой-то момент сбился с трассы. Он пропустил поворот и поехал не туда. Но тут закричали русские болельщики, приехавшие в Италию и стоявшие вдоль трассы, и среагировал один из волонтёров, указавший нашему лыжнику на ошибку. Легков вернулся в ту точку, где ошибся, и продолжил гонку, избежав как минимум штрафа, а скорее всего, дисквалификации.

До финиша оставалось совсем немного. И Легков дотерпел, добежал до своей первой в жизни знаковой победы. Он мог финишировать даже с национальным флагом, но, кажется, видел перед собой только заветную надувную арку, сквозь которую нужно было проехать. И тогда можно упасть на снег и хоть чуть-чуть остыть от жары на трассе.

Легков сбросил лыжи, поздравил финишировавшего вторым Колонью и бросился к Вылегжанину, чтобы помочь тому расстегнуть крепления. Максим стал третьим, а «Тур де Ски» для мужской сборной России получился просто триумфальным.

«Я читал Сомерсета Моэма»

Спустя пару дней после победы в «Тур де Ски» триумфатор дал интересное интервью «Советскому спорту». Вот самые интересные высказывания.

«Болтовню перед началом соревнований стараюсь ограничивать. Лучше меньше говорить и быстрее бегать».

«Во время многодневки вечерами читал «Луну и грош» Сомерсета Моэма. Есть интересные моменты, которые заставляют задуматься. До Моэма я ещё Германа Гессе читал…»

«Мне повезло. Когда поехал не туда, волонтёр схватил за руку и показал, что нужно вернуться».

«Новый год отметил безалкогольным шампанским, картошкой в мундире, запечённой курицей и оливье. Я накупил много фейерверков, и в девять вечера по московскому времени мы устроили офигенный салют на весь Давос!»

Через год после победы в «Тур де Ски» Александр Легков одержал красивейшую победу в олимпийском марафоне в Сочи, а второе и третье место тогда заняли Максим Вылегжанин и Илья Черноусов.