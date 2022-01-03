Клебо пробежал гонку как русский. И разгромил Большунова в классическом масс-старте

Йоханнес Клебо выиграл «Тур де Ски». После классического масс-старта перед финальной горой это уже очевидно. Александру Большунову после двух побед подряд в многодневке придётся уступить звание короля. Две минуты отрыва просто невозможно отыграть. Клебо провёл гонку в стиле Большунова – лидировал всё время, работал, не сидел за спинами и просто убежал от всех соперников. Мощь, конечно.

Перед масс-стартом у Большунова ещё были шансы на победу в общем зачёте. Теперь их просто нет.

Александр пытался вести гонку в стиле Клебо. Он старался держаться за спинами соперников, держался рядом с норвежцем, но вперёд не выходил. А вот Йоханнес, когда другие оттеснили его на пятую-шестую позиции, почти сразу вернулся в число лидеров. Он контролировал всё и на бонусной очковой отсечке, которая была на втором круге, и на бонусной секундной отсечке, которая была на четвёртом круге.

Вторая была гораздо важнее, и Клебо не пустил вперёд финна Ийво Нисканена, попытавшегося уйти в отрыв. Большунов же, державшийся во второй половине десятки, проиграл на этой отсечке очень много, так как на подъёме сломал палку, пока дождался замены, пока вновь переложился, пока выбрался из толпы – заработал только две секунды.

Клебо же с Нисканеном начали убегать. Причём норвежец совершенно не рюкзачил. Он работал наравне с финном, они менялись местами, лидировали по очереди и… убежали. Большунов пытался приблизиться, сократил отставание до четырёх-шести секунд, но, когда соперники ещё ускорились, уже ничем ответить не смог.

Йоханнес на предпоследнем круге ушёл и от Нисканена, одного из лучших классистов мира. Его преимущество было подавляющим. Он мог позволить себе в прогулочном темпе пробежать последний круг, демонстративно въехал в подъём прокатами, а не «мельницей», а на финише продемонстрировал красивое ускорение. Нисканен удержал второе место.

Большунов же с помощью тащивших его Дениса Спицова и чуть позже Алексея Червоткина пытался не отстать, но всё же отстал. На последнем подъёме Денис и Алексей рванули вперёд, поняв, что если этого не сделать, то можно и без медалей остаться, и на финише определили, кто же лишний в топ-3. Червоткин – третий, Спицов, мастер конькового стиля, — четвёртый. Большунов финишировал только пятым.

Может ли Александр отыграть две минуты в гонке в гору Альпе Чермис? Нет. Для этого Клебо должен просто встать, а Йоханнес сейчас невероятно мощен и уверен в себе.

Но на Олимпиаде картина может быть совсем другой. Два лучших лыжника современности планируют бежать в Пекине все гонки.