Несмотря на санкции, Непряеву награждали с флагом и гимном России. Разве так можно было?

Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершилась исторической победой российской лыжницы Натальи Непряевой. Если нашим мужчинам «Тур» прежде уже покорялся, то представители прекрасной половины российской команды добирались максимум до второго места.

Наталья стартовала в финальный подъём, имея в запасе больше минуты преимущества над ближайшей соперницей, терпела, сжав зубы, и в итоге сохранила своё лидерство в общем зачёте, даже несмотря на то, что заняла по итогам гонки четвёртое место.

Наградой Непряевой стало место в истории, солидные призовые и большая хрустальная пирамида. А ещё – церемония награждения с российским флагом и гимном, столь непривычная в эпоху санкций в отношении нашего спорта. А что, разве так можно было?'

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Мы уже привыкли к тому, что ни на Олимпиадах, ни на чемпионатах мира российские спортсмены не слушают свой гимн в случае побед и не видят флаг. Поэтому награждение в Италии вызвало у многих болельщиков приятное недоумение. Неужели организаторы что-то напутали?

На самом деле всё в порядке. Никакого международного скандала не будет. Всем известно, что в декабре 2020 года Международный арбитражный суд вынес печальное решение для нашего спорта. На протяжении двух лет с момента вынесения этого вердикта российские спортсмены выступают на Олимпиадах и чемпионатах мира исключительно в нейтральном статусе.

Это означает, что для них нет ни флага, ни гимна. Так было в Пхёнчхане-2018, так произошло в Токио-2020, точно так же будет и в Пекине-2022. Подобная ситуация происходит с российскими спортсменами и на мировых первенствах. Однако многодневка «Тур же Ски», как и этапы Кубка мира – это коммерческие старты, которые не обладают столь высоким статусом. Поэтому у зрителей и была возможность увидеть российский флаг и услышать гимн.

Кстати, успешное выступление в «Туре» позволило россиянке, помимо больших кубковых очков, заработать и солидное вознаграждение. За победу в «Туре» Наталья заработала € 53 тыс., также она получила € 10,6 тыс. различных бонусов. Таким образом, общая сумма призовых нашей лыжницы на «Тур де Ски» составила € 63,6 тыс. В свою очередь, Андерссон и Венг также прилично пополнили своё материальное состояние. Шведка заработала € 40,4 тыс., а норвежка — € 30 тыс. Теперь все спортсменки избирают свои индивидуальные планы и начинают готовиться к Олимпиаде 2022 года, до начала которой остаётся ровно месяц.