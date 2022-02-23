Российские лыжники-юниоры раскатали соперников вчетвером! Норвежцы биты и после Олимпиады

Александр Ившин стал уже двукратным чемпионом мира, а партнёры по команде его дружно поддержали.

Сборная России самым мощным образом начала чемпионат мира среди молодёжи и юниоров по лыжным гонкам в норвежском Лигне. Четверо наших парней раскатали всех соперников на коньковом масс-старте на 30 км, а чемпионом мира стал 19-летний Александр Ившин. Более крутого старта турнира, на котором загораются новые звёзды лыжных гонок, сложно представить.

Повторять финиш Большунов – Червоткин – Спицов не стали

На юниорскую коньковую «тридцатку» тренер сборной России Александр Кравченко заявил четвёрку в составе Александра Ившина, Никиты Денисова, Никиты Родионова и Савелия Коростелёва. Но вряд ли, наверное, даже Кравченко рассчитывал на то, что они все вместе выкосят всех соперников.

Примерно половину дистанции наши парни шли в группе лидеров, но через 20 км начали просеивать пелотон. Тройка лидеров определилась примерно за 5 км до финиша: Никита Родионов не выдержал темпа партнёров по команде. А за 2,5 км до финиша решающий рывок предпринял Ившин, которому удалось создать просвет.

Александр и стал чемпионом мира. Савелий Коростелёв – второй, Никита Денисов – третий, Никита Родионов – четвёртый. Повторять легендарный финиш тройки Большунов – Спицов – Червоткин образца Солджер-Холлоу – 2017 парни не стали. Такое уже было в истории, а у гонки в любом случае должен быть победитель.

Наши лыжники вновь раскатали норвежцев, как и на Олимпиаде-2022. Лучший представитель норвежской команды стал шестым, остальные не попали даже в топ-20.

«Понял, что не хочу оставаться позади сверстников»

В прошлом году в финском Вуокатти Александр Ившин красиво выиграл классический масс-старт на 30 км, убежав от всех соперников на финише. Теперь на такой же дистанции, но коньком, повторил свой успех, причём сделал это даже более убедительно.

Уроженец удмуртского села Якшур-Бодья начал заниматься лыжными гонками в семь лет по настоянию отца, офицера полиции. Целью было всего лишь укрепить здоровье и подготовить себя к поступлению в военный вуз. Но в четвёртом классе всё изменилось.

«Я тренировался средненько, можно сказать. А потом понял, что не хочу оставаться позади сверстников. Постепенно начал выбираться, и уже в шестом классе впервые победил на республиканских соревнованиях.

Именно в том возрасте я начал задумываться, что мне нужно, а что нет. Многие ребята не отдают себе отчёт, как достичь более высоких результатов, как строить свою жизнь в дальнейшем. Просто бегут и бегут, а всё остальное им не особо не важно, это уже задача тренера. Позволяют себе многое из того, что на самом деле нельзя, тот же фастфуд. Я же начал себя в этом ограничивать, контролировать, думать. Так постепенно и выбрался повыше», — рассказывал Ившин в интервью проекту «На лыжи» в сентябре 2021 года.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков считает, что Александр Ившин может повторить или превзойти успехи Максима Вылегжанина.

Савелий Коростелёв и Никита Денисов – представители лыжных династий. Савелий – сын Натальи Коростелёвой (в девичестве — Мориловой) и племянник Николая Морилова, Никита – сын Виталия Денисова. Все они – призёры Олимпийских игр или чемпионатов мира.

Девушки бились за медали, но проиграли

В девичьем масс-старте на 15 км наши спортсменки остались без медалей.

Хотя всю гонку Елизавета Бекишева, Евгения Крупицкая, Анна Кожинова и Елизавета Еремеева держались в группе лидеров, возглавляя её. Но за пару километров до финиша сил на то, чтобы удержаться за предпринявшими ускорение соперницами у россиянок не хватило.

В итоге 7, 8, 9 и 14-е места.

Победу одержала немка Хелен Хоффман, разобравшаяся на финише со шведкой Лизой Эрикссон и норвежкой Тувой Брусвен-Йенссен.

Чемпионат мира в Лигне продолжится юниорскими эстафетами.