«Мы объединились, чтобы остановить Вяльбе». В Европе радуются победе над Россией

Елену Вяльбе не переизбрали на пост члена Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). На выборах великая чемпионка и босс русских лыж набрала наименьшее количество голосов – 48 из 117 возможных — и заняла последнее место, уступив даже кандидатам из Ливана и Португалии.
Зарубежные СМИ эмоционально вещают о том, что такое решение в отношении представительницы России абсолютно заслуженно. Хотя многие считают, что Вяльбе и вовсе следовало не допускать до выборов.
«Россияне в ярости»
Норвежская пресса активно пишет о том, что Вяльбе не была переизбрана в Совет FIS. В статье «Россияне в ярости: дискриминация» журналисты рассказывают, что единственный представитель Норвегии в совете директоров Эрик Рёсте, который был переизбран с большим отрывом, заранее заявил, что за представительницу России голосовать не будет.
Также издание приводит слова генерального секретаря Норвежской лыжной ассоциации Ингвильд Бреттен Берг, поддержавшей итоги голосования.
Елена Вяльбе
Фото: РИА Новости
«Конгресс FIS своим голосованием явно дистанцировался от ситуации и режима в России. В Норвегии мы ясно дали понять, что это была наша позиция, поэтому мы удовлетворены чётким сигналом, который был дан в ходе голосования. Голосование на съезде не носило личного характера. Вяльбе и другие кандидаты, которые не были избраны в Совет FIS, отнеслись к этому очень профессионально», – приводит слова Ингвильд Dagbladet.
«Это самый чёткий сигнал»
NRK сообщает, что Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша ещё до выборов решительно выступили против кандидатуры Вяльбе.
«Наименьшее количество голосов за одну из крупнейших лыжных стран мира — это самый чёткий сигнал, что Вяльбе не должна была участвовать в этом голосовании», – рассуждает в одном из текстов журналист NRK.
Объединились против Вяльбе
Шведские спортивные издания SVT и expressen.se рассказывают, что «страны Северной Европы объединили усилия, чтобы остановить Вяльбе», которая продемонстрировала «поддержку действиям Владимира Путина».
СМИ приводят слова президента Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, который ещё до выборов заявлял о своём намерении голосовать против представительницы России: «Мы решительно осуждаем её кандидатуру, и я не намерен избирать её в правление».
Его поддержал и глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон: «По всем этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией. Конечно, мы не будем голосовать за неё. Одно дело не голосовать за неё, но должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Должна ли она вообще иметь право участвовать в выборах? Хотим ли мы исключить её из списка? Да. Это то, что мы хотим обсудить дальше».
Вяльбе и Александр Большунов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Шведский лыжник Маркус Грате также высказался по поводу выборов.
«Шансов на то, что Вяльбе могла попасть в правление, не было. Плохо то, что она была кандидатом. Подобного быть не должно. В настоящее время Россия не должна быть частью мирового спорта», — приводит слова Грате expressen.se.
- 26 мая 2022
-
21:15
-
19:27
-
16:47
-
16:18
-
16:02
-
15:17
-
15:16
-
14:43
-
14:07
-
14:02
-
13:54
-
13:45
-
13:26
-
12:51
-
10:39
-
09:05
- 25 мая 2022
-
20:41
-
19:25
-
16:50
-
16:38
-
16:33
-
16:08
-
13:02
-
12:49
-
12:23
-
12:10
-
09:35
- 24 мая 2022
-
23:17
-
20:49
-
20:23
-
13:20
-
12:04
-
11:52
-
10:38
-
10:20