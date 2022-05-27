«Мы объединились, чтобы остановить Вяльбе». В Европе радуются победе над Россией

Елену Вяльбе не переизбрали на пост члена Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). На выборах великая чемпионка и босс русских лыж набрала наименьшее количество голосов – 48 из 117 возможных — и заняла последнее место, уступив даже кандидатам из Ливана и Португалии.

Зарубежные СМИ эмоционально вещают о том, что такое решение в отношении представительницы России абсолютно заслуженно. Хотя многие считают, что Вяльбе и вовсе следовало не допускать до выборов.

«Россияне в ярости»

Норвежская пресса активно пишет о том, что Вяльбе не была переизбрана в Совет FIS. В статье «Россияне в ярости: дискриминация» журналисты рассказывают, что единственный представитель Норвегии в совете директоров Эрик Рёсте, который был переизбран с большим отрывом, заранее заявил, что за представительницу России голосовать не будет.

Также издание приводит слова генерального секретаря Норвежской лыжной ассоциации Ингвильд Бреттен Берг, поддержавшей итоги голосования.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

«Конгресс FIS своим голосованием явно дистанцировался от ситуации и режима в России. В Норвегии мы ясно дали понять, что это была наша позиция, поэтому мы удовлетворены чётким сигналом, который был дан в ходе голосования. Голосование на съезде не носило личного характера. Вяльбе и другие кандидаты, которые не были избраны в Совет FIS, отнеслись к этому очень профессионально», – приводит слова Ингвильд Dagbladet.

«Это самый чёткий сигнал»

NRK сообщает, что Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша ещё до выборов решительно выступили против кандидатуры Вяльбе.

«Наименьшее количество голосов за одну из крупнейших лыжных стран мира — это самый чёткий сигнал, что Вяльбе не должна была участвовать в этом голосовании», – рассуждает в одном из текстов журналист NRK.

Объединились против Вяльбе

Шведские спортивные издания SVT и expressen.se рассказывают, что «страны Северной Европы объединили усилия, чтобы остановить Вяльбе», которая продемонстрировала «поддержку действиям Владимира Путина».

СМИ приводят слова президента Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, который ещё до выборов заявлял о своём намерении голосовать против представительницы России: «Мы решительно осуждаем её кандидатуру, и я не намерен избирать её в правление».

Его поддержал и глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон: «По всем этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией. Конечно, мы не будем голосовать за неё. Одно дело не голосовать за неё, но должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Должна ли она вообще иметь право участвовать в выборах? Хотим ли мы исключить её из списка? Да. Это то, что мы хотим обсудить дальше».

Вяльбе и Александр Большунов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шведский лыжник Маркус Грате также высказался по поводу выборов.

«Шансов на то, что Вяльбе могла попасть в правление, не было. Плохо то, что она была кандидатом. Подобного быть не должно. В настоящее время Россия не должна быть частью мирового спорта», — приводит слова Грате expressen.se.