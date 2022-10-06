Российских лыжников на Кубок мира не пустят. Но, как ни странно, для нас это очень круто

После того как Умар Кремлёв жёсткой рукой вернул в мировой бокс россиян и белорусов с флагом и гимном, остальные федерации выразили робкую надежду на то, что история может повториться и в других видах спорта. Не нужно тешить себя надеждой. Повторения точно не будет. Давайте посмотрим на лыжные гонки, в которых Россия – одна из двух ведущих держав.

Недавно босс российских лыж Елена Вяльбе встретилась с президентом FIS Йоханом Элиашем в Цюрихе. Что она сказала после встречи?

«Президент FIS сказал, что шансов выступать в этом году у нас очень мало. Если шансы будут, то это может быть чемпионат мира. И, безусловно, это нейтральный статус. Также он сказал, что они будут действовать так, как им скажет МОК. У меня сейчас есть желание убедить спортсменов, что даже если будет некий нейтральный статус, без всяких политических объяснений, то можно ещё рассмотреть. Но я бы в этой ситуации вообще никуда бы не поехала», – сказала тогда глава ФЛГР «Матч ТВ».

Наталья Непряева Фото: Daniel Kopatsch/Bongarts/Getty Images

Вяльбе, авторитет которой в мировых лыжах сложно переоценить, говорит спортсменам о том, что лучше вообще никуда не ездить, чем соглашаться на нейтральный статус. Это не эмоции, а объективная оценка того, что происходит в мировом спорте. Если бы Елена Валерьевна сейчас занимала пост главы FIS, то от неё можно было ждать тех же действий, что и от главы мирового бокса. Но Вяльбе, как известно, по итогам голосования не прошла даже в совет FIS, куда были избраны представители совсем не лыжных наций.

Пора просто признать, что международного сезона не будет и сосредоточиться только на российских стартах. Далеко не все спортсмены этим недовольны. В недавнем интервью «Чемпионату» олимпийский чемпион Сергей Устюгов объяснил, что бегать в России лично для него намного лучше, поскольку нет необходимости форсировать форму к Кубку мира, на который в любом случае поедут далеко не все.

Сильнейший юниор России Савелий Коростелёв говорил то же самое. Давайте честно, место в основной команде на Кубке мира ему бы не светило, разве что на пару заключительных этапов. А сейчас он в очной борьбе с сильнейшими может доказать своё право на то, что уже готов выступать на самом высоком уровне. Что он и сделал на летнем чемпионате страны в Тюмени.

Денис Спицов и Алексей Червоткин Фото: РИА Новости

В последние годы все лучшие лыжники страны собирались буквально на паре гонок в Финляндии, которые проходили под эгидой FIS и являлись отборочными на Кубок мира. И это были настоящие зарубы. А теперь такие зарубы могут проходить значительно чаще – на российских турнирах.

В сборной всего два неприкасаемых спортсмена – Александр Большунов и Наталья Непряева. И когда они говорят, что неучастие в международном сезоне сказывается на мотивации, их можно понять. Но всем остальным спортсменам национальной команды так или иначе нужно доказывать свою состоятельность – в борьбе с лыжниками из регионов и юниорами.

Российский сезон просто должен получиться очень интересным. Календарь из восьми этапов Кубка России, чемпионата страны и альтернативных чемпионату мира соревнований насыщен и сбалансирован, да и гонки будут проходить на привычных дистанциях, а не на тех, что предлагает FIS.