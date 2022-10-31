Биатлонист Латыпов уверенно обыграл лыжников. Но его результат вычеркнули из протокола

В Якутии официально открылся российский лыжный сезон. На великолепно подготовленной трассе из естественного снега в Алдане прошли традиционные Всероссийские соревнования с участием лыжников и биатлонистов сборных России. Результаты в дистанционных гонках оказались очень интересными, но по официальным протоколам этого не скажешь.

Коньковую «десятку» у мужчин выиграл биатлонист Эдуард Латыпов, который опередил всех лыжников сборной России из группы Олега Перевозчикова. Подопечный Юрия Каминского привёз Илье Семикову почти 5 секунд, а Андрею Мельниченко – больше 12!

При этом Эдуард после гонки в интервью «Матч ТВ» сообщил, что бежалось очень тяжело, так как он совсем недавно начал лыжные тренировки. В общем, призёры получили свои награды, денежные сертификаты, а когда результаты гонки были опубликованы на сайте ФЛГР, оказалось, что победителем коньковой разделки стал… Семиков. Латыпова в протоколе… не было.

Уже потом выяснилось, что RUS-код (индивидуальный кодовый номер российского лыжника) Эдуарда не активен, и во Всероссийских соревнованиях официально он участвовать не мог. Только вне конкурса. В общем, похожая ситуация была весной на чемпионате России в Сыктывкаре, когда в гонках хотела поучаствовать Кристина Резцова, но её вообще на старт не пустили.

Исчезновение Латыпова из протокола не отменяет того, что он обыграл всю группу Олега Перевозчикова, причём сделал это очень уверенно. Юрий Каминский постоянно утверждает: чтобы быть в биатлонном топе, нужно бежать на уровне лыжников. Как минимум один его спортсмен на это способен. Конечно, стоит учесть, что в Алдане всего одна группа лыжной сборной, и многих сильнейших лыжников не было, но тем не менее.

Кстати, из протоколов были убраны и спортсмены из Казахстана и Беларуси.

В классическом спринте Латыпов не участвовал – особого смысла в этом не было. Победителем гонки стал Семиков, который с огромным по меркам короткой дистанции запасом обыграл своих партнёров по тренировочной группе Ивана Горбунова и Андрея Мельниченко.

Обе женские гонки выиграли лыжницы из группы Олега Перевозчикова, который впервые за время работы в сборной России набрал не чисто мужской состав. Евгения Крупицкая и Ольга Жолудева, в прошлом сезоне выступавшие на юниорском уровне, стали первой и третьей на коньковой «пятёрке», а более опытные Лидия Горбунова и Яна Кирпиченко разыграли золото и серебро в спринте. В разделке пятой стала опытнейшая биатлонистка Лариса Куклина, но на «пятёрке» она уступила победительнице почти 20 секунд.

Стоит отметить, что организаторы подготовили великолепную трассу из натурального снега, которого в Якутии в конце октября уже более чем достаточно. Пока норвежцы отменяют гонки из-за того, что не могут настрелять искусственный снег – тёплая погода не позволяет, в России сезон открыт. И в ближайшие недели состоится ещё несколько официальных стартов.